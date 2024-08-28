Среда, 28 августа, 2024

Рязань принимает поздравления с Днём города

Автор: 7info 2

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Фото прислано пресс-службой Мармакса.

До главного праздника нашего города остались считанные дни. 30-31 августа Рязань будет принимать поздравления с 929-ым днём рождения. В городе к празднику открывают новые благоустроенные пространства и объекты инфраструктуры, украшают улицы.

Первыми поздравления Рязани выразила девелоперская компания «Мармакс». Праздничные баннеры уже размещены на городских улицах.

В компании «Мармакс» уверены, что Рязань обязательно станет архитектурной столицей России и на пути к цели продолжит создавать в любимом городе жилые комплексы, качественную инфраструктуру и благоустраивать территорию.

В афише Дня города праздничная локация от «Мармакс» будет одной из самых заметных — большая детская зона для семей с детьми на Лыбедском бульваре.

Семейные ценности определяют работу компании «Мармакс». Здесь уверены, что именно они создают прочную основу для будущего города, страны и общества, а также гарантируют долгосрочный успех и гармоничные отношения как внутри компании, так и в работе с клиентами и партнёрами.

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