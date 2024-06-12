Рязань претендует на звание Культурной столицы — 2026

На портале «Госуслуги» проводится голосования, в котором выбирают Культурную столицу — 2026. Среди представленных городов есть и Рязань.

«Город в древнем земледельческом районе, описанный в летописях, воспетый в былинах и песнях, отмеченный в житиях святых, трудах историков, в романах и поэмах», — так описывается Рязань на портале. Ей составляют конкуренцию 25 городов России.

Победителя конкурса определяет экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования. Город, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем номинации «Народное голосование». Опрос анонимный.