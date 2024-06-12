Среда, 12 июня, 2024

Рязань претендует на звание Культурной столицы — 2026

Автор: Кристина Аманн

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Фото с сайта Рязанского музея-заповедника

На портале «Госуслуги» проводится голосования, в котором выбирают Культурную столицу — 2026. Среди представленных городов есть и Рязань.

«Город в древнем земледельческом районе, описанный в летописях, воспетый в былинах и песнях, отмеченный в житиях святых, трудах историков, в романах и поэмах», — так описывается Рязань на портале. Ей составляют конкуренцию 25 городов России.

Победителя конкурса определяет экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования. Город, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем номинации «Народное голосование». Опрос анонимный.

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