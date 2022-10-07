Рязань претендует на звание «Город трудовой доблести»

На круглом столе, который прошёл 6 октября на базе городской библиотеки имени С. А. Есенина, присутствовали ведущие историки региона, члены общественных организаций, активисты местного отделения «Единой России» города Рязани.

«Присвоение почётного звания „Город трудовой доблести“ позволит увековечить подвиг тружеников тыла и жителей Рязани, которые внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Трудовой подвиг рязанцев должен стать для всех нас примером, особенно в сегодняшние дни. Этот пример служения Родине должен объединить нас, сплотить в нынешнее судьбоносное время», — рассказал секретарь местного отделения партии города Рязани Сергей Филимонов.

Присутствующие наметили мероприятия по поддержке инициативы, высказали свои предложения. Первый и самый важный этап акции — сбор подписей.

«Сегодня никому ничего не нужно доказывать, — рязанцы много сделали для Победы, — считает региональный координатор партпроекта „Историческая память“ Андрей Кашаев. — Поэтому проект, безусловно, получит поддержку среди горожан. В этом году произошло нововведение — мы задействуем в проекте цифровые ресурсы. Но „бумажные формы“ не должны быть забыты, — в последующем они пополнят архивы и станут историей, отношение к которой будет иметь каждый».

Участники круглого стола привели факты, архивные данные из главного Военного архива ВС РФ, многие из которых были обнародованы впервые. По мнению экспертов, они должны послужить основанием для того, чтобы привлечь к участию в акции как можно большего числа горожан.

«Важно провести просветительско-патриотическую работу. Рассказать рязанцам о подвиге земляков. Эта работа будет осуществляться среди трудовых коллективов и особенно среди молодёжи», — отметил Сергей Филимонов.

Кроме этого, на мероприятии состоялась презентация сайта https://РязаньГородТрудовойДоблести.рф/.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присваивается тем городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в годы Великой Отечественной войны и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявили массовый героизм и самоотверженность.

Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящего Красного знамени Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтверждённые факты трудового героизма горожан в 1941–1945 годах.

Ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».

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