Рязань претендует на звание «Город трудовой доблести»

На круглом столе, который прошёл 6 октября на базе городской библиотеки имени С. А. Есенина, присутствовали ведущие историки региона, члены общественных организаций, активисты местного отделения «Единой России» города Рязани.
Присутствующие наметили мероприятия по поддержке инициативы, высказали свои предложения. Первый и самый важный этап акции — сбор подписей.
Участники круглого стола привели факты, архивные данные из главного Военного архива ВС РФ, многие из которых были обнародованы впервые. По мнению экспертов, они должны послужить основанием для того, чтобы привлечь к участию в акции как можно большего числа горожан.
Кроме этого, на мероприятии состоялась презентация сайта https://РязаньГородТрудовойДоблести.рф/.
Напомним, звание «Город трудовой доблести» присваивается тем городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в годы Великой Отечественной войны и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявили массовый героизм и самоотверженность.
Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящего Красного знамени Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтверждённые факты трудового героизма горожан в 1941–1945 годах.
Ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».
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