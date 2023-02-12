Воскресенье, 12 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязань планирует закупить 47 новых автобусов

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Скриншот из видео в группе Рязанская область ВКонтакте

Парк общественного транспорта в Рязани продолжает обновляться. При поддержке правительства России в областной центр поставили 20 троллейбусов – «Адмиралы» и МАЗы.

Троллейбусы оснащены системой климат-контроля, видеонаблюдением, автоматическими звуковыми информаторами и имеют запас автономного хода на несколько десятков километров.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется закупить ещё 47 новых автобусов для Рязани, – сообщает Рязанская область ВКонтакте.

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