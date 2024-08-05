Понедельник, 5 августа, 2024

Рязань находится на 44 месте в рейтинге регионов по доступности бензина

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Image by prostooleh on Freepik

РИА Новости составили рейтинг регионов России по доступности бензина в июне 2024 года. Лидером рейтинга стал ЯНАО, в аутсайдерах оказалась Ингушетия.

Рязанская область в этом рейтинге занимает 44 строчку. В месяц на чистую среднюю заработную плату рязанцы могут купить 994 литра бензина марки АИ-92 при средней стоимости 1 л топлива 50,38 руб. Это выше его цены в начале года на 2,6%.

РИА Новости отметили, что в стране большой разброс цен на автомобильное топливо. Например, в республике Коми за литр АИ-95 с потребителя возьмут от 48,06, а в Магаданской области — 65,77 рублей.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Житель Тюменской области вернет более полумиллиона рублей за подписанный контракт для участия в СВО

Завершились съемки фильма «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым

Стало известно, где состоится прощание с рязанским журналистом Вадимом Михайловым

Телеканал ТНТ покажет комедию «Пока не родила» с Ангелиной Загребиной, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Стуловой в главных ролях

В аварии в Ряжском округе пострадали две девушки

Новый препарат от ВИЧ показал отличную эффективность

Полярное сияние вновь наблюдали жители Рязанской области

Анна Хилькевич покидает шоу «УТРО.ТНТ»

Женское погребение XI века с богатым инвентарем исследуют рязанские археологи

Защищают Белгород от врага. Гладков выступил с речью в День города

Раскрыты детали страшного ДТП в Новой Москве, где разбились три человека и собака

Зеленский записал пафосное видео с F-16 и выдал арсенал самолетов