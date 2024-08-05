Рязань находится на 44 месте в рейтинге регионов по доступности бензина

РИА Новости составили рейтинг регионов России по доступности бензина в июне 2024 года. Лидером рейтинга стал ЯНАО, в аутсайдерах оказалась Ингушетия.

Рязанская область в этом рейтинге занимает 44 строчку. В месяц на чистую среднюю заработную плату рязанцы могут купить 994 литра бензина марки АИ-92 при средней стоимости 1 л топлива 50,38 руб. Это выше его цены в начале года на 2,6%.

РИА Новости отметили, что в стране большой разброс цен на автомобильное топливо. Например, в республике Коми за литр АИ-95 с потребителя возьмут от 48,06, а в Магаданской области — 65,77 рублей.