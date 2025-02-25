Рязань масштабно отметит Масленицу на Лыбедском бульваре

1 марта на Лыбедском бульваре состоится празднование Масленицы под девизом «Рязань — столица Масленицы». Организатор мероприятия — бренд «С пылу, с жару» — приготовил для гостей насыщенную программу, которая подарит незабываемые впечатления и атмосферу настоящего народного праздника.

Что ждет гостей:

· 10 тематических локаций с традиционными масленичными забавами, где каждый найдет развлечение по душе.

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· Самый большой трехсотлитровый самовар, из которого гости смогут наслаждаться безлимитным чаем.

· Вкусные призы от бренда «С пылу, с жару», которые можно выиграть в ходе праздничных активностей.

· Яркие выступления рязанских народных коллективов, которые перенесут гостей в эпоху традиционных русских гуляний.

· Кавер-группа «Hot Stuff», которая зарядит всех энергией и отличным настроением.

· Специальные гости — любимицы детской аудитории: Марьяна Локель, Таисия Скоморохова и Вау Вероника!

А еще:

· Море блинов — главный символ Масленицы!

· Детская анимация с играми и развлечениями для самых маленьких.

· Ходулисты и скоморохи, которые создадут атмосферу веселья и праздника.

· Фотобудка с бесплатными фотографиями на память для каждого гостя.

· Памятные монеты «Рязань — столица Масленицы», которые станут отличным сувениром.

Масленица — это праздник, который объединяет поколения, дарит радость и тепло даже в самый морозный день. Приходите всей семьей, чтобы проводить зиму и встретить весну с улыбками, блинами и отличным настроением!

Начало — в 12:00. Возрастное ограничение: 0+.