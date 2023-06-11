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Рязань и Ярославль полюбили сибиряки для летнего отдыха

Татьяна Проводина
Автор: trip-for-the-soul.ru

Города ЦФО стали излюбленными местами отдыха у сибирских туристов.

Оператор Tele2 ко Дню России проанализировал туристическую привлекательность старорусских городов. Стало известно, что Рязань и Ярославль вошли в тройку самых популярных мест отдыха у жителей Сибири.

На основе обезличенных данных клиентов в Tele2 проанализировали туристическую привлекательность более 20 направлений (помимо Москвы), где можно прикоснуться к истокам русской культуры: увидеть старую архитектуру, побывать в местах исторических событий, познакомиться с народными промыслами.

Оказалось, что по статистике лета-2022 туристы из Сибири предпочитают в основном отдыхать в городах ближе к Центру России. Первые три места в топ-10 любимых направлений заняли Нижний Новгород, Рязань и Ярославль. А кроме них – Тула, Владимир, Тверь, Сергиев Посад, Кострома, Вологда и Великий Новгород.

Чтобы поездки были интереснее, в начале этого лета Tele2 составила тревел-гид с увлекательными маршрутами по 9 регионам вокруг Москвы. Он представляет собой коллекцию невероятных идей для приключений: они придутся по вкусу даже тем опытным путешественникам, кто считает, что видел всё. При этом клиенты оператора дополнительно получат скидки от партнеров проекта и возможность оставаться на связи даже в отдаленных местностях.

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