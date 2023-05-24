На главнуюНовости Рязани 24.05.2023 20:36 Рядом с рязанским радиотелецентром заметили беспилотник 7info7 Беспилотник 24 мая заметили рядом с рязанским радиотелецентром. Об этом пишет 62info. БПЛА заметил местный житель около телевышки. Всё случилось около 18.10. Подробности уточняются. Читайте также Из-за ремонта теплосетей на Первомайском проспекте летом в Рязани ограничат движение В подмосковной больнице пациентов готовы лечить от геморроя с помощью физиотерапии Глоба предупредил о судьбоносном событии, которое случается раз в 248 лет — после него всё изменится В Рязани прошёл областной фестиваль «Наш выбор — наша ответственность» Астролог рассказала, какому знаку зодиака летом сулит покупка квартиры В Рязани вечером 25 мая ожидается масштабное отключение холодной воды Поисковики разыскивают родных солдата Васильева из Рязанской области Названы фамилии, которые привлекают богатство Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Из-за ремонта теплосетей на Первомайском проспекте летом в Рязани ограничат движение Работы проведут в два этапа В подмосковной больнице пациентов готовы лечить от геморроя с помощью физиотерапии В Видновской РКБ готовы лечить пациентов с помощью физиотерапии от различных заболеваний, в том числе от геморроя. Глоба предупредил о судьбоносном событии, которое случается раз в 248 лет — после него всё изменится Популярный астролог Павел Глоба рассказал, что 18 мая на небе выстроилась квадратура Юпитера и Плутона. Это очень редкое событие, и влияние на людей оно окажет колоссальное. В Рязани прошёл областной фестиваль «Наш выбор — наша ответственность» В этом году организатором фестиваля выступили Избирательная комиссия Рязанской области при содействии детской общественной организации Рязанской области «Лист». Астролог рассказала, какому знаку зодиака летом сулит покупка квартиры Июнь — самый подходящий для сделок и заключения договоров для одного знака. В Рязани вечером 25 мая ожидается масштабное отключение холодной воды Десятки домов останутся без холодного водоснабжения на целую ночь. Поисковики разыскивают родных солдата Васильева из Рязанской области Родственникам бойца хотят передать орден Отечественной войны. Названы фамилии, которые привлекают богатство Ряд фамилий обрекает своих носителей на большой финансовый успех. Кажетта Ахметжанова по дате рождения вычислила тех, кто летом избавится от долгов Всё дело в новой работе! Рязанцев пригласили присоединиться к очистке Борковского карьера Субботник стартует в 9.00. Нужно будет убрать бытовой мусор с берега. Платно и бесплатно: что нужно знать жителям Рязанской области, чтобы не платить за медицинскую помощь, которая положена по полису ОМС . Что нового для пациентов, какая медицинская помощь положена пациенту бесплатно и как не платить за услуги, которые положены по полису ОМС, разъясняют эксперты ОМС. В Пронске на сотом году жизни скончался последний фронтовик Василий Старов До своего столетия Старов не дожил девять месяцев.