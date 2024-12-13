РИАМЗ приглашает рязанцев на «Пушкинский бал»

26 и 27 декабря в Музейном центре РИАМЗ на Соборной состоится уникальное новогоднее мероприятие от студии исторического танца «Белый Балъ» – «Пушкинский бал».

Каждый гость сможет окунуться в атмосферу XIX века. Увидеть, как одевались пушкинские царевичи и царевны, погрузиться в волшебные пушкинские сказки и насладиться красотой дворянского общества.

В программу мероприятия входит знакомство с правилами бала, показательный танец в исторических костюмах. Исторический квест «Там на неведомых дорожках» с интерактивными площадками и новой Пушкинской выставкой. Также пройдет мастер-класс по танцам пушкинской эпохи.

В конце мероприятия состоится аукцион, где за накопленные «монеты» можно приобрести уникальные подарки – билеты на выставки, сувенирную продукцию и подарки от партнеров. Помимо этого, гостей будет ждать угощение и финальный танец.

«Пушкинский бал» – это незабываемое путешествие в историю и культуру России, которое подарит волшебные новогодние воспоминания. Не пропустите возможность оживить сказки Пушкина в этом году.

Приобрести билеты можно на официальном сайте.

Возрастное ограничение 18+