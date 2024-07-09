РИА 7info публикует расценки на предвыборную рекламу на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований Рязанской области

ООО «Медиа 7» (сетевое издание 7info.ru) объявляет сведения об условиях оплаты для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований Рязанской области, назначенных на 8 сентября 2024 года.

Новость в ленте. Размещение информационной заметки в ленте новостей – 12000 рублей.

Главная новость. Размещение информационной заметки на главной странице в течение суток — 15000 рублей.

Размещение статьи в раздел «Акценты» в течение 7 дней – 40000 рублей.

Размещение рекламно-информационного баннера — 40000 рублей.

Видео-интервью — 50000 рублей.

Примечания:

Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика».

Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2.

Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом.

Цены на пакеты услуг приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).

Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора.

Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех.

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