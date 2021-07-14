РИА «7 новостей» публикует расценки на предвыборную рекламу

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ООО «Медиа 7» (Рязанское информационное агентство «7 новостей») объявляет сведения об условиях оплаты размещения предвыборной агитации по выборам ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Расценки на размещение предвыборной агитации кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва (2021 год).

Новость в ленте. Размещение информационной заметки в ленте новостей – 10000 рублей. Главная новость. Размещение информационной заметки в разделе «Главное» в течение суток — 12000 рублей. Публикация в разделе «Акценты». Размещение статьи в раздел «Акценты» в течение 7 дней – 40000 рублей. Размещение рекламно-информационного баннера. Размещение рекламно-информационного баннера на портале www.7info.ru — 30000 рублей. Размещение рекламно-информационного баннера (брендированная подложка). Размещение рекламно-информационного баннера на портале www.7info.ru — 50000 рублей. Пресс-конференция. Организация и проведение пресс-конференций на территории агентства «под ключ» — 25000 рублей.

Примечания:

1. Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика».

2. Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2.

3. Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом.

4. Цены на пакеты услуг приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).

5. Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора.

6. Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех.

7. Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы несоответствующие законодательству РФ, Рязанской Области, постановлениями ЦИК и избирательной комиссии Рязанской области.

Контакты: сайт www.7info.ru почта: [email protected], [email protected]