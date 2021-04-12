РИА «7 info» подарило рязанской школе № 16 космический объект

- Advertisement -

12 апреля РИА «7 info» побывало в гостях в музее космонавтики К. Э. Циолковского в школе №16.

В гости представители редакции пришли не с пустыми руками. Легендарный музей, в котором собраны уникальные космические экспонаты, в числе которых и фрагменты (аккумулятор и часть обшивки) космического корабля «Восток –1», поднявшего на околоземную орбиту Юрия Гагарина, пополнился новым экспонатом.

Музею подарили интерактивную космическую карту, на которой, в числе других объектов и легендарных личностей, проживающих в разное время на территории Рязанской области и связанных с историей космонавтики, нанесено и здание школы № 16.

Экспедиция проекта #КартаКосмосРязань побывала в школе 16 сентября 2020 года — накануне дня рождения основоположника теоретической космонавтики К. Э. Циолковского, имя которого носит школьный музей. Директор школы Ольга Викторовна Бабаева предложила перенести информационную часть проекта на интерактивную панель, находящуюся в музее.

Таким образом, теперь интерактивная карта представлена здесь во всех возможных вариантах.

А сотрудники редакции в этот день стали участниками школьного флешмоба, перенеслись вместе с детьми на 60 лет назад и облетели вместе с Юрием Гагариным вокруг Земли.