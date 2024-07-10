РГУ вошёл в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в правовой сфере

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере, окончивших вуз в 2018–2023 годах. Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина расположился на 20 строке.

Лидер рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников, работающих в юридической отрасли, составляет 200 000 рублей. Этот показатель за год вырос на 30 000 рублей (+18%).

На второй строке — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, ежемесячный средний заработок выпускников правовых факультетов достигает 170 000 рублей (+20 000 рублей, +13% за год).

Третье место поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 150 000 руб. Причем НИУ «ВШЭ» удалось улучшить свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года, поднявшись на одну ступень вверх (+20 000 рублей, +15%). СПбГУ удерживает свои позиции в топ-3 (+10 000 рублей, + 8% за год).

Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина в этом году расположился на 20 месте, как и год назад. Зарплаты выпускников-юристов за год выросли до 75 000 рублей в месяц (+8 000 рублей по сравнению с прошлым годом). Средний балл ЕГЭ в 2023 году составил 88,7. 82% выпускников по окончании обучения остаются работать в Рязани.

На 2 строки за год вырос РЭУ им. Г. В. Плеханова (с 6 на 4 место). Улучшили свой результат на одну позицию НИУ «ВШЭ» (с 4 на 3 место), МГЮУ (с 5 на 4 место) и ВАВТ (с 6 на 5 место), а также Южно-Уральский государственный университет и Тульский государственный университет, занимающие сейчас 16 и 17 места соответственно.

Всего в рейтинг юридических вузов SuperJob вошли 60 государственных вузов из 39 городов. В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные юридические и экономические университеты.