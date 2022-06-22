РГУ имени С.А. Есенина — научный клондайк для студентов

По числу участников и победителей программы «У.М.Н.И.К.», проводимой Фондом содействия инновациям, в которой за одну идею стартапа в наукоемких областях можно получить полмиллиона рублей, вуз имеет лучшую конверсию в регионе.

О развитии науки и о многом другом мы поговорили с молодыми учёными РГУ — исполняющим обязанности советника ректора РГУ имени С. А. Есенина по инновационной деятельности Виталием Романчуком, председателем Совета молодых учёных РГУ Ильёй Чучелкиным и председателем Студенческого научного общества РГУ Александром Романикой.

— Кто такие молодые учёные?

Илья Чучелкин:

— Если говорить «строго», то молодые учёные – это кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет. В РГУ имени С.А. Есенина мы причисляем к этой категории аспирантов, студентов, лаборантов, которые занимаются научной деятельностью.

Измеряя официальными критериями — молодых учёных в РГУ более 60 человек. Из них с учёной степенью — более 20.Мы активно привлекаем в наше научное сообщество студентов, начиная с их поступления в вуз.

Александр Романика:

— Научное студенческое сообщество РГУ – одно из старейших в России. Оно было основано в 1947 году и с тех пор непрерывно действует. Студенты, участвующие в научной деятельности, берутся за актуальные, неординарные темы, которые отличаются от академических, но при этом затрагивают важные аспекты.

Например, комиксы, социальные проблемы современности — сегодня являются объектами научного исследования, и студенты, изучая эти темы, делают научные открытия.

— Какие научные исследования проводят молодые учёные РГУ имени С.А. Есенина?

Илья Чучелкин:

— Молодые учёные – это поросль научной школы. В РГУ имени С.А. Есенина — 8 научных школ, каждая из которых уникальна в своем роде. Я представляю естественно-научное направление, занимаюсь химией. В лабораории координационной химии мы получаем и изучаем новые, неизвестные ранее молекулы. Каждый день создаются новые вещества. К процессу научного поиска привлекаются и студенты, которые тоже занимаются синтезом новых веществ.

Молодые учёные института естественных наук РГУ делают открытия в области ботаники, зоологии, экологии, палеогеографии и палеонтологии.

Виталий Романчук:

— Моя научная деятельность связана с информатикой, точнее — с искусственным интеллектом. Несмотря на техническую направленность нашей научной школы, мы активно развиваем междисциплинарные исследования, так как РГУ имени С.А. Есенина – это классический вуз с огромным количеством различных направлений.

Технические лаборатории кафедры информатики оснащены 3D принтерами и сканерами, нейроинтерфейсами, шлемом и очками виртуальной реальности.

С 3 курса студенты занимаются исследованиями на высокотехнологичной аппаратуре, изучая виртуальную реальность. Они прогнозируют курсы акций, погоду, собственные оценки, которые получат на сессии.

Александр Романика:

— Я занимаюсь проблемами истории России и могу сказать, что молодые учёные освещают в своих научных работах широкий спектр исторических вопросов от Древней Руси до распада СССР.

Особенно хочется выделить трендовое на сегодня направление – краеведение. Студенты интересуются историей Рязани 18-19 веков и начала 20 века, и междисциплинарные исследования, о которых упомянул мой коллега, играют здесь огромную роль. Например, воссоздать визуальный образ Рязани прошлого века помогает виртуальная реальность.

— Выгодно ли в нашей стране заниматься наукой? Какие меры поддержки оказывает государство молодым учёным?

Виталий Романчук:

— Государство сегодня уделяет особое внимание молодым учёным, для которых открываются огромные возможности монетизации их научной деятельности.

Ежедневно обновляемая лента новостей в специализированных группах в ВК предлагает участие в конкурсах, экспедициях, исследованиях под руководством ведущих учёных России, в форумах, семинарах.

За участие в одной лишь программе «У.М.Н.И.К.» от Фонда содействия инноваций за идею стартапа в наукоёмких областях можно получить полмиллиона рублей. РГУ имени С.А. Есенина имеет лучшую конверсию по числу участников и победителей данного конкурса.

Поэтому сегодня «идти в науку» привлекательно даже с точки зрения материального обеспечения.

Александр Романика:

— Государство активно занимается поддержкой науки в целом и, в том числе, молодёжной науки. В 2022 году молодые учёные РГУ имени С.А. Есенина подали заявку на Федеральный грант по развитию студенческого научного сообщества.

Также мы подали заявку на Губернаторский грант международных инициатив, чтобы студенты могли принимать участие в уникальных палеонтологических исследованиях на раскопе в Шацком районе Рязанской области, где были обнаружены останки древних акул и ящеров. В древности на территории Шацкого района было море. Это уникальное место, и получение этого гранта будет способствовать дальнейшим научным исследованиям и открытиям.

Илья Чучелкин:

— В прошлом году у нашего научного сообщества возникла идея провести внутренний конкурс на получение премии за высокие показатели результативности научной деятельности молодых ученых. В результате премии получили 10 молодых учёных, работающих в абсолютно разных направлениях.

Продолжение следует….