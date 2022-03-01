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Вторник, 1 марта, 2022

РГУ имени Есенина объявил приём заявок на участие в конкурсах «Интеллект+» и «Талант+»

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РГУ имени Есенина объявил приём заявок на участие в конкурсах «Интеллект+» и «Талант+»

7info7

Стартовал приём заявок на участие в конкурсах «Интеллект+» и «Талант+». Инициатором конкурсов выступает Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина. Конкурс «Талант +» проводится при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых»

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Главной целью конкурсов является выявление лиц, обладающих творческим и интеллектуальным потенциалом, а также развитие интеллектуальных способностей и творческого мышления молодёжи. 

Для абитуриентов РГУ участие в конкурсах позволит получить дополнительные баллы при поступлении, так как они входят в перечень индивидуальных достижений 2022 года. Победитель конкурса «Талант+»: наличие сертификата победителя – 5 баллов; победитель или призер конкурса «Интеллект+»: сертификат победителя – 5 баллов, сертификат призера – 3 балла. 

«Интеллект +» пройдет на электронной образовательной платформе вуза Moodle.

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Подробности проведения конкурсов можно найти по ссылке.

Подать заявку на участие в конкурсе «Интеллект+» можно здесь, на участие в конкурсе «Талант+» — здесь.

РГУ имени Есенина объявил приём заявок на участие в конкурсах «Интеллект+» и «Талант+»
РГУ имени Есенина объявил приём заявок на участие в конкурсах «Интеллект+» и «Талант+»

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