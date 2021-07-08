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Четверг, 8 июля, 2021
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РФС расторг контракт с Черчесовым

7info7
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РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым. Об этом стало известно 8 июля.

С этого дня он уходит с поста главного тренера Сборной России по футболу. В сообщении РФС говорится, что это решение принято союзом вместе с Черчесовым.

Российский футбольный союз начал поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам Чемпионата Мира 2020, — сообщил Александр Дюков, глава организации

Напомним, сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф на Чемпионате Европы. В отборочном этапе национальная сборная обыграла финляндию, но уступила бельгийцам и датчанам.

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял сборную России по футболу с 2016 года. Под его руководством она пробилась в четвертьфинал Чемпионата Мира в 2018 году.

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