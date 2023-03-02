РФ и Турция обсуждают альтернативу карте «Мир» непублично из-за опасений санкций

Москва и Анкара продолжают обсуждать альтернативы карте «Мир», но ведут диалог непублично из-за рисков санкций со стороны недружественных стран. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил директор Российско-Турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

«Сейчас этот процесс вышел из публичного обсуждения, и причины понятны. Потому что, если будут найдены какие-то компромиссы в этом вопросе, то уж точно их не надо раскрывать недругам, чтобы они не сделали упреждающие шаги, — пояснил глава РТДС.

По его словам, сейчас стороны «‎обсуждают много разных вариантов».

«Мы их видим через какие-то сторонние расчетные центры, через организации, которые эти сложно исполняемые схемы там внедряют. Но, на самом деле, эти схемы, обходятся дорого и будут не такими удобными. Здесь поиск решений пока продолжается. Будет ли он найден к туристическому сезону, достаточно сложно сказать», — отметил Егармин.

В сентябре 2022 года пять турецких банков отказались от сотрудничества с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая выступает оператором карт «Мир». США ввели санкции против главы НСПК. С тех пор Москва и Анкара обсуждают альтернативные способы оплаты.

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