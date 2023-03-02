РФ и Турция обсуждают альтернативу карте «Мир» непублично из-за опасений санкций

Москва и Анкара продолжают обсуждать альтернативы карте «Мир», но ведут диалог непублично из-за рисков санкций со стороны недружественных стран. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-Турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.
По его словам, сейчас стороны «обсуждают много разных вариантов».
В сентябре 2022 года пять турецких банков отказались от сотрудничества с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая выступает оператором карт «Мир». США ввели санкции против главы НСПК. С тех пор Москва и Анкара обсуждают альтернативные способы оплаты.
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