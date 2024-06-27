В Белгородской области на границе с Украиной начались новые бои. Они происходят в районе села Сотницкий Казачок, которое находится на территории Украины, пишет «Московский комсомолец».

О действиях российских войск сообщили бригадный генерал Сергей Мельник, известный под позывным «Марсель», и украинский военный паблик Deep State.

«Ситуация у Сотницкого Казачка ухудшилась после смены подразделений. Теперь враг действует диверсионными группами, а не целым подразделением», — написал телеграм-канал.

Масштаб боевых действий пока неизвестен. Этот участок находится значительно западнее текущего района боёв на севере Харьковской области.

Ранее деревня Сотницкий Казачок упоминалась в российских источниках в контексте рейдов террористической организации «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена в России) на территорию России. Сообщалось, что с территории села предпринимаются попытки проникновения на нашу территорию. Поэтому новую операцию российской армии можно назвать своеобразной операцией по удалению «раковой опухоли» — базы для атак на РФ.