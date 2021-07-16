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Пятница, 16 июля, 2021
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Ревнивую рязанку приговорил к исправительным работам за разбитый телефон

7info
Ревнивую рязанку приговорил к исправительным работам за разбитый телефон
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В Рязанском районе мировой судья приговорил 45-летнюю жительницы посёлка Мурмино к исправительным работам. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

11 декабря 2020 года женщина выпивала в компании мужчины и знакомой. Во время застолья из ревности подсудимая поссорилась с собутыльником, выхватила у него из рук телефон и разбила о стену. Телефон стоит 12 тысяч рублей.

Дебоширка признал вину, суд рассмотрел дело в особом порядке.

Судья, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимую к наказанию в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.  

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