Ретроградный Уран 2024: самые опасные дни, на кого повлияет. Эзотерик рассказывает, как пережить непростое явление

Ретроградный Уран — это астрономическое и астрологическое явление, когда планета Уран с Земли кажется движущейся в обратном направлении по своей орбите. Этот эффект возникает из-за разницы в скорости движения Земли и Урана по своим орбитам вокруг Солнца. В 2024 году ретроградное движение Урана начинается 29 августа. Продолжается оно вплоть до 26 января 2025 года. Таролог и эзотерик-практик Евгений Васильев рассказал 7info о самых сложных днях, которые ожидают нас в период ретроградного Урана и объяснил, как прожить это непростое время.

Особенности ретроградного Урана

В астрологии Уран — это планета перемен, революции, инноваций и неожиданностей. Когда Уран становится ретроградным, его влияние на земные дела может проявляться немного иначе.

1. Интроспекция и внутренние перемены

Уран часто символизирует революцию и прорыв. Во время ретроградного периода люди могут испытывать потребность пересмотреть старые подходы, идеи и способы жизни.

2. Задержки в изменениях

Если прямое движение Урана связано с неожиданными и быстрыми изменениями, то в ретроградной фазе эти перемены могут ощущаться замедленными или осознанно внутренними.

3. Возможность для пересмотра старых идей

Период ретроградного Урана хорош для переоценки ранее принятых решений, особенно тех, которые касаются инноваций и свободы.

4. Осторожность в действиях

Уран, как правило, связан с неожиданными событиями, и в ретроградном состоянии такие события могут проявляться непредсказуемо.

— В периоды ретроградного Урана могут возникать специфические астрологические моменты, которые считаются наиболее напряженными и потенциально «опасными». Это связано с тем, что Уран — планета перемен, революций и неожиданностей, и его ретроградные фазы могут усиливать нестабильность, непредсказуемость и необходимость пересмотра текущих планов, — объясняет Васильев.

Самые опасные дни ретроградного Урана 2024-2025

1. Станционарные периоды (начало и конец ретроградного движения)

29 августа 2024 года и 26 января 2025 года — эти даты могут быть наиболее напряжёнными, так как планета меняет свое движение (с прямого на ретроградное и обратно). В эти дни может усиливаться ощущение неопределенности, резких перемен или внезапных ситуаций, требующих мгновенного реагирования.

2. Оппозиции и квадратуры Урана с другими планетами

В периоды, когда Уран находится в неблагоприятных аспектах (особенно в оппозиции или квадрате с другими планетами), могут возникать конфликты, кризисы и сложные ситуации.

Как это влияет на людей?

Неожиданные изменения и нестабильность

Люди могут сталкиваться с внезапными изменениями в жизни, такими как неожиданные события на работе, в отношениях или личных планах. Уран в ретроградном состоянии часто приносит перемены, которые кажутся неизбежными, даже если они нежелательны.

Ощущение свободы и бунта

Люди могут испытывать внутреннее желание освободиться от ограничений, отказаться от рутинных и устаревших структур, особенно в личной и профессиональной сферах. Однако такие резкие действия могут привести к негативным последствиям, если они не осознаны.

Эмоциональные встряски и переоценка ценностей

Этот период часто связан с необходимостью пересмотреть свои взгляды и ценности, что может вызвать временные эмоциональные трудности.

Что точно нельзя делать в период ретроградного Урана?

1. Не принимайте импульсивные решения

Во время ретроградного Урана могут усиливаться желания делать резкие шаги, особенно если вам кажется, что нужно срочно освободиться от каких-то ограничений. Однако важно избегать импульсивных решений, которые могут иметь долгосрочные последствия.

2. Не вступайте в конфликтные ситуации

Из-за общей нестабильности и напряженности периода лучше избегать конфликтов и острых дискуссий, особенно с авторитетными фигурами или в отношениях.

3. Не начинайте новые крупные проекты

Ретроградные периоды, особенно Урана, не считаются благоприятными для начала новых дел, так как велика вероятность того, что планы могут измениться или встречаться с неожиданными препятствиями.

4. Не меняйте работу или партнеров

Желание перемен может усилиться, но лучше избегать резких решений в вопросах, связанных с карьерой или личной жизнью.

5. Не рискуйте в финансовых делах и инвестициях

Этот период не благоприятен для рискованных вложений или необдуманных трат, так как изменения на рынке могут быть неожиданными.

Что можно делать в период ретроградного Урана

Переоценивать старые проекты и подходы: этот период идеален для возвращения к старым идеям и планам, их переосмысления и корректировки.

Заниматься внутренней трансформацией: ретроградный Уран способствует работе над собой, избавлению от старых привычек и взглядов, которые мешают развитию.

— Будьте гибкими, поскольку изменения неизбежны, лучше проявлять гибкость и готовность к корректировкам своих планов, — отмечает эзотерик.

Ретроградный Уран требует осознанности и осторожности, но он также может быть временем для мощных внутренних трансформаций и освобождения от ненужного, если подходить к нему с пониманием и терпением.

На кого ретроградный Уран 2024-2024 повлияет, и что изменится в жизни этих людей?

Фиксированные знаки зодиака (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) — у них возможны кардинальные перемены в жизни, связанные с финансами, карьерой, отношениями и личными целями.

Людей с сильным влиянием Урана в натальной карте ожидают внутренние перемены, необходимость пересмотра старых подходов и планов.

Те, у кого планеты в Тельце или в аспекте с Ураном, могут столкнуться с неожиданными изменениями в сферах, связанных с этими планетами.

В жизни этих людей возможны неожиданные события, пересмотр ценностей, изменение профессионального или личного пути, стремление к свободе и новым перспективам.

Как пережить ретроградный Уран: советы для всех знаков зодиака

Чтобы успешно пережить ретроградный Уран, важно сохранять гибкость и быть готовым к неожиданным переменам. В этот период лучше избегать импульсивных решений, особенно касающихся карьеры, финансов или отношений. Уран может провоцировать внезапные события, поэтому стоит дважды подумать перед тем, как совершать кардинальные шаги. Вместо этого используйте это время для переосмысления старых идей и пересмотра планов, но не спешите с новыми начинаниями.

Этот период хорошо подходит для внутренней работы — для самопознания и избавления от старых привычек и убеждений. Важно сохранять эмоциональную стабильность и избегать конфликтов, так как нестабильность и напряжение могут нарастать. Поддержание порядка и ясности в делах поможет легче справляться с неожиданностями.