Ретроградный Плутон-2024: сколько продлится и кто ощутит его неожиданное влияние

Плутон уверенно продолжает своё ретроградное движение. Этот период для планеты начался 3 мая и продлится до 12 октября 2024 года. О том, на что важно людям обратить внимание в этот период и люди с какими датами рождения ощущать на себе его особое влияние, 7info рассказала астролог и астропсихолог Елена Чулюканова.

Эксперт объясняет: ретроградное движение – это оптическая иллюзия. Кажется, будто планета сначала «тормозит», а затем «разворачивается» и движется в обратную сторону. В это время её влияние усиливается, и на первый план выходят сферы, за которые планета отвечает в нашей натальной карте. В жизни человека складываются ситуации, с которыми нужно работать и получать опыт.

— Плутон – планета коллективной энергии. Кроме того, сейчас она находится в Водолее – зодиакальном знаке, отвечающем за коллектив, сообщества и группировки, свободу действий и отсутствие границ. Эти качества могут проявиться в глобальных трансформациях человечества посредством кризисов, эпидемий, катаклизмов, войн, — обращает внимание Елена Чулюканова.

Плутон управляет навязчивыми идеями, одержимостью. В своих низших проявлениях он выражается, как человек, находящийся в полной власти своих негативных страстей. Человек под позитивным влиянием Плутона может видеть глубинную суть вещей, нести исцеление, трансформировать негативную энергию в созидательную.

— Вам выбирать, по каким правилам вести игру, — предупреждает астролог.

В период ретроградного Плутона нельзя заниматься манипуляциями и травлей, проявлять жестокость, агрессию. Следует избегать мести, разврата.

Благоприятно делать в этот период:

развивать бизнес;

преодолевать кризисы;

решать проблемы кардинально и навсегда;

заниматься строительством или ремонтом;

работать над взаимоотношениями;

помогать другим людям справиться с кризисами.

По словам Елены Чулюкановой, ярче всего этот период пройдёт для людей, рождённых с 20 по 23 января любого года.

— Скорее всего, они пройдут трансформацию, пережив кризисные или очень насыщенные события. Им придется глубоко измениться или отпустить то, с чем давно пора расстаться, — утверждает астролог.

Какие сферы ретроградный Плутон затронет у разных знаков зодиака

ОВЕН – друзья, коллектив, сообщества, онлайн-бизнес;

ТЕЛЕЦ – профессия и карьера, статус, долгосрочные цели, достижения;

БЛИЗНЕЦЫ – путешествия и переезды, юридические вопросы, образование, мировоззрение;

РАК – бизнес, чужие ресурсы, кризисы, кредиты, операции, пособия, интимные партнёры;

ЛЕВ – партнёрство и контракты, отношения и договоренности, клиенты и оппоненты;

ДЕВА – здоровье и работа, быт и повседневность, долговые обязательства;

ВЕСЫ – дети, любовь, отдых, авторские проекты, дела, которые доставляют радость;

СКОРПИОН – семья, недвижимость, дом, место проживания, род, корни;

СТРЕЛЕЦ – близкое окружение, поездки и переезды, обучение, документы, связи;

КОЗЕРОГ – ресурсы и финансы, источники заработков, финансовые стратегии;

ВОДОЛЕЙ – вы сами, личная жизнь, реализация планов и амбиции, имидж и впечатление, которое вы производите на окружающих;

РЫБЫ – изоляция и отрыв от социума, тайны, прошлое, хронические заболевания, закулисные дела, дистанционные проекты с единомышленниками.