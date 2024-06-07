Ретроградный Плутон-2024: сколько продлится и кто ощутит его неожиданное влияние

Плутон уверенно продолжает своё ретроградное движение. Этот период для планеты начался 3 мая и продлится до 12 октября 2024 года. О том, на что важно людям обратить внимание в этот период и люди с какими датами рождения ощущать на себе его особое влияние, 7info рассказала астролог и астропсихолог Елена Чулюканова.
Эксперт объясняет: ретроградное движение – это оптическая иллюзия. Кажется, будто планета сначала «тормозит», а затем «разворачивается» и движется в обратную сторону. В это время её влияние усиливается, и на первый план выходят сферы, за которые планета отвечает в нашей натальной карте. В жизни человека складываются ситуации, с которыми нужно работать и получать опыт.
Плутон управляет навязчивыми идеями, одержимостью. В своих низших проявлениях он выражается, как человек, находящийся в полной власти своих негативных страстей. Человек под позитивным влиянием Плутона может видеть глубинную суть вещей, нести исцеление, трансформировать негативную энергию в созидательную.
В период ретроградного Плутона нельзя заниматься манипуляциями и травлей, проявлять жестокость, агрессию. Следует избегать мести, разврата.
Благоприятно делать в этот период:
- развивать бизнес;
- преодолевать кризисы;
- решать проблемы кардинально и навсегда;
- заниматься строительством или ремонтом;
- работать над взаимоотношениями;
- помогать другим людям справиться с кризисами.
По словам Елены Чулюкановой, ярче всего этот период пройдёт для людей, рождённых с 20 по 23 января любого года.
Какие сферы ретроградный Плутон затронет у разных знаков зодиака
ОВЕН – друзья, коллектив, сообщества, онлайн-бизнес;
ТЕЛЕЦ – профессия и карьера, статус, долгосрочные цели, достижения;
БЛИЗНЕЦЫ – путешествия и переезды, юридические вопросы, образование, мировоззрение;
РАК – бизнес, чужие ресурсы, кризисы, кредиты, операции, пособия, интимные партнёры;
ЛЕВ – партнёрство и контракты, отношения и договоренности, клиенты и оппоненты;
ДЕВА – здоровье и работа, быт и повседневность, долговые обязательства;
ВЕСЫ – дети, любовь, отдых, авторские проекты, дела, которые доставляют радость;
СКОРПИОН – семья, недвижимость, дом, место проживания, род, корни;
СТРЕЛЕЦ – близкое окружение, поездки и переезды, обучение, документы, связи;
КОЗЕРОГ – ресурсы и финансы, источники заработков, финансовые стратегии;
ВОДОЛЕЙ – вы сами, личная жизнь, реализация планов и амбиции, имидж и впечатление, которое вы производите на окружающих;
РЫБЫ – изоляция и отрыв от социума, тайны, прошлое, хронические заболевания, закулисные дела, дистанционные проекты с единомышленниками.