Ретроградный Меркурий в августе 2024: в чём его опасность и как пережить непростое время

В августе 2024 года Меркурий начнет ретроградное движение с 5 августа и продлится до 28 августа. Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с нарушениями в коммуникациях, технологиях, путешествиях и планировании. О том, какие опасности предостерегают нас в этот период и как нужно себя вести, рассказала 7info астролог и психолог Эмма Райман.
Возможные опасности ретро-Меркурия включают:
1. Нарушения в коммуникации. Могут возникнуть недоразумения, задержки и ошибки в передаче информации.
2. Проблемы с технологиями. Частые сбои в работе гаджетов, компьютеров, интернета.
3. Задержки в поездках. Возможны опоздания, изменения расписания, проблемы с транспортом.
4. Ошибки в документах. Рекомендуется быть внимательным при подписании контрактов и составлении важных документов.
Какие самые опасные дни ретроградного Меркурия?
Наиболее сложные дни часто приходятся на начало и конец ретроградного периода, а также моменты, когда Меркурий формирует напряженные аспекты с другими планетами. В данном случае опасными днями могут быть:
— 5-7 августа. Период начала ретроградного движения;
— 19-21 августа. Пиковый период, когда возможны самые интенсивные влияния;
— 27-28 августа. Завершение ретроградного движения.
Для кого наиболее трудным станет ретроградный Меркурий?
Наиболее трудным этот период может оказаться для знаков, управляемых Меркурием:
— Близнецы (21 мая – 20 июня);
— Девы (23 августа – 22 сентября).
Также люди с важными личными планетами (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) в этих знаках могут почувствовать усиленное влияние ретроградного Меркурия. Особенно это касается тех, у кого дни рождения приходятся на период ретроградности или близкие к нему даты.
Что можно и что нельзя делать в ретроградный Меркурий?
Что можно делать:
1. Ревизия и анализ. Пересмотрите свои планы, проекты и обязательства. Подведите итоги и исправьте ошибки;
2. Завершение старых дел. Закончите ранее начатые проекты, которые требуют завершения;
3. Рефлексия и саморазвитие. Используйте это время для самоанализа и личного роста.
Что нельзя делать:
1. Начинать новые проекты. Лучше избегать начала новых инициатив, запусков проектов или бизнеса;
2. Подписывать важные контракты. Отложите подписания долгосрочных соглашений и контрактов до завершения ретроградности;
3. Совершать крупные покупки. Избегайте покупки дорогостоящих вещей, особенно техники и транспорта.