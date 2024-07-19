Ретроградный Меркурий в августе 2024: в чём его опасность и как пережить непростое время

В августе 2024 года Меркурий начнет ретроградное движение с 5 августа и продлится до 28 августа. Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с нарушениями в коммуникациях, технологиях, путешествиях и планировании. О том, какие опасности предостерегают нас в этот период и как нужно себя вести, рассказала 7info астролог и психолог Эмма Райман.

Возможные опасности ретро-Меркурия включают:

1. Нарушения в коммуникации. Могут возникнуть недоразумения, задержки и ошибки в передаче информации.

2. Проблемы с технологиями. Частые сбои в работе гаджетов, компьютеров, интернета.

3. Задержки в поездках. Возможны опоздания, изменения расписания, проблемы с транспортом.

4. Ошибки в документах. Рекомендуется быть внимательным при подписании контрактов и составлении важных документов.

Какие самые опасные дни ретроградного Меркурия?

Наиболее сложные дни часто приходятся на начало и конец ретроградного периода, а также моменты, когда Меркурий формирует напряженные аспекты с другими планетами. В данном случае опасными днями могут быть:

— 5-7 августа. Период начала ретроградного движения;

— 19-21 августа. Пиковый период, когда возможны самые интенсивные влияния;

— 27-28 августа. Завершение ретроградного движения.

Для кого наиболее трудным станет ретроградный Меркурий?

Наиболее трудным этот период может оказаться для знаков, управляемых Меркурием:

— Близнецы (21 мая – 20 июня);

— Девы (23 августа – 22 сентября).

Также люди с важными личными планетами (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) в этих знаках могут почувствовать усиленное влияние ретроградного Меркурия. Особенно это касается тех, у кого дни рождения приходятся на период ретроградности или близкие к нему даты.

Что можно и что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

Что можно делать:

1. Ревизия и анализ. Пересмотрите свои планы, проекты и обязательства. Подведите итоги и исправьте ошибки;

2. Завершение старых дел. Закончите ранее начатые проекты, которые требуют завершения;

3. Рефлексия и саморазвитие. Используйте это время для самоанализа и личного роста.

Что нельзя делать:

1. Начинать новые проекты. Лучше избегать начала новых инициатив, запусков проектов или бизнеса;

2. Подписывать важные контракты. Отложите подписания долгосрочных соглашений и контрактов до завершения ретроградности;

3. Совершать крупные покупки. Избегайте покупки дорогостоящих вещей, особенно техники и транспорта.

— Соблюдая эти рекомендации, можно минимизировать возможные негативные последствия ретроградного Меркурия и пережить этот период более спокойно, — говорит Эмма Райман.