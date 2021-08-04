Реструктуризация по-прежнему интересует бизнес и жителей региона

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Жители Рязанской области не прекращают подачу заявок на реструктуризацию. Только за июнь 2021 года заемщики, которые столкнулись с трудностями при погашении кредита, направили в банки 403 обращения.

Всего с введением мер поддержки более 12,7 тысяч жителей региона получили одобрение заявок, реструктуризация проведена на сумму 4,4 млрд рублей. Сейчас, когда закон о кредитных каникулах уже не действует, у граждан есть право обратиться за ипотечными каникулами, если речь идет о жилищном кредитовании, или попросить банк об изменении условий договора по его собственной программе.

Банк России рекомендовал кредиторам до 1 октября 2021 года продолжать реструктуризацию кредитов и физических лиц, и представителей малого и среднего бизнеса, — отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. — Отсрочка в платежах или снижение ежемесячной суммы при продлении выплат призваны помочь рязанцам в том, чтобы все же вернуть заемные средства и не испортить кредитную историю. А для бизнеса это возможность избежать существенного спада и направить средства на развитие.

686 предпринимателей уже получили реструктуризацию кредитов на сумму более 8,4 млрд рублей.