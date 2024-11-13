Среда, 13 ноября, 2024
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Реорганизованы касимовские техникум водного транспорта и нефтегазовый колледж

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Алексей Самохин
Изображение от snowing на Freepik

Правительство Рязанской области приняло решение объединить два учебных заведения из Касимова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Касимовский техникум водного транспорта (КТВТ) присоединяется к Касимовскому нефтегазовому колледжу (КНГК).

Решение об объединении принято для «повышения эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений».

Правопреемником КТВТ будет считаться КНГК. Направления деятельности учебных заведений — оказание государственных услуг в сфере образования — останется прежним.

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