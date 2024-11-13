Реорганизованы касимовские техникум водного транспорта и нефтегазовый колледж

Правительство Рязанской области приняло решение объединить два учебных заведения из Касимова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Касимовский техникум водного транспорта (КТВТ) присоединяется к Касимовскому нефтегазовому колледжу (КНГК).
Решение об объединении принято для «повышения эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений».
Правопреемником КТВТ будет считаться КНГК. Направления деятельности учебных заведений — оказание государственных услуг в сфере образования — останется прежним.