Ремонтировать рязанские дороги продолжат при улучшении погодных условий

Из-за выпадения осадков ремонтные работы временно приостановили. Как сообщили в пресс-службе администарции, ремонт возобновят при улучшении погодных условий.

За прошедшие сутки ямочный ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси выполнили на улице Военных автомобилистов и Михайловском шоссе.

Участок Северной окружной дороги подготовили к предстоящим работам.

Специалисты МБУ «Дирекция благоустройства города» регулярно выявляют проблемные участки дорог. Кроме того, в план по ремонту включают участки, на которые жалуются рязанцы.