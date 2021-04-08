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Четверг, 8 апреля, 2021
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Ремонтировать рязанские дороги продолжат при улучшении погодных условий

Валерия Мединская

Из-за выпадения осадков ремонтные работы временно приостановили. Как сообщили в пресс-службе администарции, ремонт возобновят при улучшении погодных условий.

За прошедшие сутки ямочный ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси выполнили на улице Военных автомобилистов и Михайловском шоссе.

Участок Северной окружной дороги подготовили к предстоящим работам.

Специалисты МБУ «Дирекция благоустройства города» регулярно выявляют проблемные участки дорог. Кроме того, в план по ремонту включают участки, на которые жалуются рязанцы.

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