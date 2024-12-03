Вторник, 3 декабря, 2024
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Ремонт Дворца культуры в Рязани должны завершить к 20 декабря

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Алексей Самохин
Скриншот видео

Ремонт областного Дворца культуры и искусства (ранее известного как ДК Птицеводов) в Рязани должен быть завершен в 2024 году. Об этом сегодня на заседании правительства региона рассказала министр культуры Рязанской области Елена Рохлина.

Сдача объекта запланирована на 20 декабря. Работы проводятся в рамках национального проекта «Культура».

Скульптуру, которая ранее украшала фасад ДК «Птицеводов», поставят в парке перед Дворцом. Вешать её обратно посчитали небезопасным.

Губернатор региона Павел Малков поручил обеспечить полноценную работу Дворца к моменту открытия, включая составление расписания и организацию деятельности творческих коллективов.

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