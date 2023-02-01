Среда, 1 февраля, 2023
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Реконструкцию вокзала во Владимире сравнили с ремонтом туалета

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Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

Главный инженер ГЖД Андрей Ищенко объяснил, почему белый камень, которым облицован вокзал во Владимире, нельзя утеплить помощью специальной пропитки, написала КП.

Архитекторы предлагали сначала очистить белый камень. Как отметил представитель РЖД, этот материал нельзя крепить на утеплитель, а если обшить здание утеплителем изнутри, у него отсыреют стены.

«То есть, надо снять ту и поставить новую, правильно? Либо закрепить старую? Но чтобы закрепить старую, ее надо от стены оторвать. Я думаю, никому дома не придет в голову, чтобы ту плитку, которая в туалете на цемент посажена, ее оторвать, потом приклеить», – заявил Ищенко.

В итоге на слушаниях по поводу реконструкции вокзала решили, что его нужно облицевать керамогранитом.

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