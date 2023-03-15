Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

Река Пара затопила низководный мост в Путятинском районе

На главнуюНовости Рязани
Источник: издательство "Пресса"

В среду, 15 марта, в Рязанской области вышла из берегов река Пара. Затопленными оказались низководный мост, соединяющий сёла Береговое и Летники, и сельские поля. Об этом пишет издательство «Пресса».

Вода прибывает начиная с понедельника, 13 марта.

По словам главы Береговского поселения Василия Баландина, сейчас измерить уровень воды над мостом невозможно: дорога к мосту находится под водой примерно за полкилометра.

По словам жительницы села Летники, вода подошла к огородам на ближней к реке улице, однако опасности жилым постройкам нет.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации