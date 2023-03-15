Река Пара затопила низководный мост в Путятинском районе

В среду, 15 марта, в Рязанской области вышла из берегов река Пара. Затопленными оказались низководный мост, соединяющий сёла Береговое и Летники, и сельские поля. Об этом пишет издательство «Пресса».

Вода прибывает начиная с понедельника, 13 марта.

По словам главы Береговского поселения Василия Баландина, сейчас измерить уровень воды над мостом невозможно: дорога к мосту находится под водой примерно за полкилометра.

По словам жительницы села Летники, вода подошла к огородам на ближней к реке улице, однако опасности жилым постройкам нет.