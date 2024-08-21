Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги лучших рязанских школ

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз составило список лучших школ России, основанный на данных о поступлении выпускников в ведущие университеты страны.

Главная новация исследования — составление рейтингов по конкурентоспособности не только общенационального, но и регионального уровня.

Рейтинги разделены на две категории. Первая категория включает школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступивших в лучшие вузы России, и отражает их конкурентоспособность.

Вторая категория ранжирует школы по общему количеству выпускников, поступивших в топовые университеты.

Для Рязани показатели следующие:

Лучшие школы Рязанской области. Конкурентоспособность выпускников. 2024 год

Лучшие школы Рязанской области. Масштаб. 2024 год