Среда, 21 августа, 2024

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги лучших рязанских школ

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ryazan.gov.ru

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз составило список лучших школ России, основанный на данных о поступлении выпускников в ведущие университеты страны.

Главная новация исследования — составление рейтингов по конкурентоспособности не только общенационального, но и регионального уровня.

Рейтинги разделены на две категории. Первая категория включает школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступивших в лучшие вузы России, и отражает их конкурентоспособность.

Вторая категория ранжирует школы по общему количеству выпускников, поступивших в топовые университеты.

Для Рязани показатели следующие:

Лучшие школы Рязанской области. Конкурентоспособность выпускников. 2024 год

    НазваниеГород
    1Лицей № 4 (Рязань)Рязань
    2Гимназия № 5 (Рязань)Рязань
    3Школа № 3 «Центр развития образования»Рязань
    4Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. ПавловаРязань
    5Школа № 39 «Центр физико-математического образования»Рязань
    6Новомичуринская школа № 3Новомичуринск
    7Лицей № 52Рязань
    8Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметовРязань
    9Школа № 68 (Рязань)Рязань
    10Многопрофильная школа № 17Рязань

    Лучшие школы Рязанской области. Масштаб. 2024 год

      НазваниеГород
      1Лицей № 4 (Рязань)Рязань
      2Гимназия № 5 (Рязань)Рязань
      3Школа № 3 «Центр развития образования»Рязань
      4Лицей № 52Рязань
      5Многопрофильная школа № 17Рязань
      6Школа № 39 «Центр физико-математического образования»Рязань
      7Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. ПавловаРязань
      8Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметовРязань
      9Школа № 14 с углубленным изучением английского языкаРязань
      10Школа № 16 (Рязань)Рязань

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