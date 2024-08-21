Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги лучших рязанских школ

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз составило список лучших школ России, основанный на данных о поступлении выпускников в ведущие университеты страны.
Главная новация исследования — составление рейтингов по конкурентоспособности не только общенационального, но и регионального уровня.
Рейтинги разделены на две категории. Первая категория включает школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступивших в лучшие вузы России, и отражает их конкурентоспособность.
Вторая категория ранжирует школы по общему количеству выпускников, поступивших в топовые университеты.
Для Рязани показатели следующие:
Лучшие школы Рязанской области. Конкурентоспособность выпускников. 2024 год
|№
|Название
|Город
|1
|Лицей № 4 (Рязань)
|Рязань
|2
|Гимназия № 5 (Рязань)
|Рязань
|3
|Школа № 3 «Центр развития образования»
|Рязань
|4
|Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова
|Рязань
|5
|Школа № 39 «Центр физико-математического образования»
|Рязань
|6
|Новомичуринская школа № 3
|Новомичуринск
|7
|Лицей № 52
|Рязань
|8
|Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов
|Рязань
|9
|Школа № 68 (Рязань)
|Рязань
|10
|Многопрофильная школа № 17
|Рязань