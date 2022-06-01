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Среда, 1 июня, 2022

Регионы России получат тест-системы для выявления оспы обезьян

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7info
7info

Регионы России получат тест-системы для выявления оспы обезьян

В регионы России направят 1000 тест-комплектов для выявления заболевания оспой обезьян, сообщил сайт Роспотребнадзора.

Оперативно изготовить тест-комплекты поручила глава ведомства Анна Попова. Задачу выполнили специалисты ГНЦ ВБ «Вектор».

Речь идет о тест-системе «Вектор-ПЦРрв-ВОО», позволяющей выявить патоген за несколько часов. Поставка 1000 систем позволит провести 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян.

На 1 июня в России заболевшие не зарегистрированы, принимаются меры для недопущения завоза инфекции.

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