Региональное правительство ответило на вопросы рязанцев о качестве воздуха

7 апреля в регионе стартовала серия публичных отчётов зампредов правительства Рязанской области и руководителей подведомственных им блоков перед жителями. Первым отчётную встречу провёл заместитель Председателя Правительства региона Дмитрий Филиппов.

Вопрос о качестве атмосферного воздуха в Рязани стал одним из самых популярных среди тех, что поступили от жителей. Вопрос о контроле качества воздуха поступил и от губернатора Николая Любимова.

О принимаемых в данном направлении мерах проинформировал министр природопользования Александр Новиков. По его словам, действующие методики выделяют четыре уровня загрязнения воздуха: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. В 2015-2017 годах в Рязани уровень оценивали как высокий, а в 2019-2020 и начале 2021 – уже как повышенный, то есть положение с загрязнением атмосферного воздуха в городе улучшилось.

Уровень загрязнения оценивается специалистами. Это ответственность гидрометцентра, федерального учреждения. У регионов есть право только участвовать в мониторинге, – сказал Дмитрий Филиппов. – Мы участвуем: в своё время установили три стационарных поста и несколько мониторинговых точек для работы передвижных лабораторий. Так что система мониторинга как таковая есть. Но мы согласились с общественниками и готовы к её пересмотру. Сейчас делаем запрос в главную геофизическую обсерваторию имени Воейкова, нужно оценить во сколько это обойдется бюджету, в какие сроки можно это сделать».

Дмитрий Филиппов добавил, что крупнейшие предприятия Рязани находятся под федеральным экологическим надзором.