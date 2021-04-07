Региональное правительство ответило на вопросы рязанцев о качестве воздуха

7 апреля в регионе стартовала серия публичных отчётов зампредов правительства Рязанской области и руководителей подведомственных им блоков перед жителями. Первым отчётную встречу провёл заместитель Председателя Правительства региона Дмитрий Филиппов.
Вопрос о качестве атмосферного воздуха в Рязани стал одним из самых популярных среди тех, что поступили от жителей. Вопрос о контроле качества воздуха поступил и от губернатора Николая Любимова.
О принимаемых в данном направлении мерах проинформировал министр природопользования Александр Новиков. По его словам, действующие методики выделяют четыре уровня загрязнения воздуха: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. В 2015-2017 годах в Рязани уровень оценивали как высокий, а в 2019-2020 и начале 2021 – уже как повышенный, то есть положение с загрязнением атмосферного воздуха в городе улучшилось.
Дмитрий Филиппов добавил, что крупнейшие предприятия Рязани находятся под федеральным экологическим надзором.