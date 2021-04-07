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Среда, 7 апреля, 2021
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Региональное правительство ответило на вопросы рязанцев о качестве воздуха

7info7

7 апреля в регионе стартовала серия публичных отчётов зампредов правительства Рязанской области и руководителей подведомственных им блоков перед жителями. Первым отчётную встречу провёл заместитель Председателя Правительства региона Дмитрий Филиппов.

Вопрос о качестве атмосферного воздуха в Рязани стал одним из самых популярных среди тех, что поступили от жителей. Вопрос о контроле качества воздуха поступил и от губернатора Николая Любимова.

О принимаемых в данном направлении мерах проинформировал министр природопользования Александр Новиков. По его словам, действующие методики выделяют четыре уровня загрязнения воздуха: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. В 2015-2017 годах в Рязани уровень оценивали как высокий, а в 2019-2020 и начале 2021 – уже как повышенный, то есть положение с загрязнением атмосферного воздуха в городе улучшилось.

Уровень загрязнения оценивается специалистами. Это ответственность гидрометцентра, федерального учреждения. У регионов есть право только участвовать в мониторинге, – сказал Дмитрий Филиппов. – Мы участвуем: в своё время установили три стационарных поста и несколько мониторинговых точек для работы передвижных лабораторий. Так что система мониторинга как таковая есть. Но мы согласились с общественниками и готовы к её пересмотру. Сейчас делаем запрос в главную геофизическую обсерваторию имени Воейкова, нужно оценить во сколько это обойдется бюджету, в какие сроки можно это сделать».

Дмитрий Филиппов добавил, что крупнейшие предприятия Рязани находятся под федеральным экологическим надзором.

В октябре, когда было особенно много жалоб, мы проводили контрольные мероприятия и можем обоснованно предполагать, что загрязнение воздуха шло с территории предприятий Южного и Восточного промузлов, подлежащих федеральному надзору. В ноябре Росприроднадзор и Роспотребнадзор проверили их и выявили ряд нарушений: выбросы фенола из неучтенного источника, превышение по аммиаку, несоблюдение правил производственного контроля. Для устранения нарушений выданы федеральные предписания.

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