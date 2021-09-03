Рецидивист украл с руки рязанца часы за 100 000 рублей

В Рязани рецидивист украл у нового знакомого часы за 100 000 рублей. Хищение он совершил во время распития алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 36-летний рязанец. Он рассказал, что у него пропали дорогие наручные часы.

Выяснилось, что накануне вечером пострадавший познакомился на улице со случайным прохожим. Новые знакомые выпили алкоголь в ближайшем заведении, а после рязанец пригласил гостя к себе в дом для продолжения застолья.

— Спустя какое-то время хозяин квартиры уснул. Утром гостя уже не было. Вместе с ним пропали и часы за 100 000 рублей. Рецидивист снял их прямо с руки мужчины, — говорится в сообщении.

По описанию внешности полицейские узнали в злоумышленнике 30-летнего рецидивиста. Ранее он не раз обкрадывал новых знакомых после совместного распития алкоголя.

Оказалось, что подозреваемый не случайно познакомился с рязанцем. Злоумышленник заранее приметил на улице употребившего алкоголь мужчину и организовал знакомство.

После совершения кражи рецидивист продал часы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.