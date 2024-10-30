Рецидивисту дали 14 лет колонии за серию изнасилований

В Екатеринбурге суд признал местного жителя виновным в ряде преступлений сексуального характера, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ранее судимый мужчина получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Собранные доказательства, представленные Следственным управлением СК России по Свердловской области, были признаны достаточными для вынесения такого приговора.

Судом и следствием установлено, что в декабре 2022 года осуждённый проник в номер к постоялице екатеринбургского отеля, представившись сотрудником, и попытался совершить над ней насильственные действия. Спустя несколько месяцев, в апреле 2023 года, он изнасиловал женщину, которую подвозил на машине, в лесном массиве Железнодорожного района Екатеринбурга. В октябре 2023 года в Перми он снова попытался совершить насильственные сексуальные действия в отношении случайной прохожей, но его остановил очевидец. Преступник попытался скрыться, но вскоре был задержан полицией.

В ходе следствия проведены осмотры мест происшествий, экспертизы и допросы свидетелей, что позволило собрать неопровержимые доказательства вины обвиняемого.