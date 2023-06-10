Суббота, 10 июня, 2023
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Рецидивистка из Касимова украла «похоронные» деньги у жителя Сасова

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Изображение от wirestock на Freepik

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» раскрыли кражу сбережений из дома пенсионера в городе Сасово.

В полицию обратился 60-летний житель города Сасово и сообщил, что из дома пропали сбережения – 162 тысячи рублей и 900 долларов США. Пенсионер рассказал, что эти деньги он отложил для организации своих похорон и на подарки родственникам. Купюры хранились в бумажном конверте в ящике платяного шкафа. Пропажу денег пенсионер заметил, вернувшись в жилище после недолгой отлучки в ближайший магазин. Мужчина решил положить в конверт небольшую сумму, а конверта на месте не оказалось.

Оперативники уголовного розыска тщательно осмотрели дом – следов взлома двери или окон не было. Замок во входной двери был надежным. Полицейские опросили мужчину и выяснили, что в последнее время он, уходя по делам, запирает дверь ключом и кладет этот ключ в тайное место на крыльце. Эту хитрость пенсионер придумал, чтобы не потерять ключ, ведь с возрастом он стал заметно рассеянным. Пожилому человеку эта уловка казалось очень надежной и удачной.

Полицейские предположили, что кто-то случайно или намеренно подсмотрел за процессом убирания ключа в «надежное место» или просто сам нашел ключ на крыльце.

Опрашивая жителей домов, расположенных рядом с жилищем пенсионера, оперативники выяснили, что в день кражи в городе видели незнакомый автомобиль. В эту часть города Сасово редко приезжают незнакомцы, поэтому транспортное средство запомнилось. Получив описание этой машины, сотрудники полиции установили, что он принадлежит жителю города Касимова.

Сотрудники сасовской полиции выехали в городе Касимов и вместе с касимовскими коллегами нашли этого автовладельца. Выяснилось, что недавно ему заказывали поездку в Сасово и он возил туда свою знакомую 40-летнюю жительницу города Касимова. По словам водителя, она вышла на одной из улиц и пошла куда-то пешком, скрылась из вида, а когда вернулась, то была радостная, хотя и сказала, что родственницу, к которой она приезжала, не встретила.

Полицейские нашли эту женщину и установили, что она причастна к краже сбережений пенсионера. Злоумышленницу задержали.

Ранее она была судима за квартирную кражу, мошенничество и грабеж.

По предварительной информации, 40-летняя жительница города Касимова специально приехала в города Сасово, чтобы совершить кражу. Проходя по улице, она заметила как пожилой мужчина, заперев дверь, нагнулся к полу крыльца. Женщина приметила, что это движение было для него не очень приятным и сделала вывод – он совершил какое-то важное для себя дело. Удостоверившись, что хозяин дома скрылся из вида, рецидивистка подошла к жилищу и осмотрела крыльцо. Криминальный опыт подсказывал, что, возможно, мужчина спрятал на нем ключ. Вскоре она нашла ключ, беспрепятственно зашла в дом и отыскала конверт со сбережениями. Заперев чужое жилище, злоумышленница вернулась к машине и уехала в родной город.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

УМВД России по Рязанской области напоминает рекомендации как обезопасить дом от хищения:

1. Входные двери должны надежно закрываться.

2. Дома вы или за пределами своего жилища, дверь всегда должна быть закрыта на замок.

3. Перепишите номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните этот список в укромном месте.

4. По возможности, пометьте гравировкой или иным способом наиболее ценные вещи в вашей квартире.

5. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей.

6. Знайте, что преступники, чаще всего, проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая вопросы. Сообщайте в полицию обо всех подозрительных визитерах, бесцельно шатающихся по подъезду лицах, незнакомых людях, выносящих вещи из вашего подъезда, постарайтесь запомнить приметы таких людей, номер их автомашины и сообщить это прибывшему наряду полиции.

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