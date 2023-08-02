Рецидивист ранил ножом 8-летнего пасынка в Подмосковье

В городе Королёве Московской области судимый за сбыт наркотиков, пьяную езду мужчина ранил ножом 8-летнего пасынка. Подробности инцидента сообщает «Московский комсомолец».

ЧП случилось днём 1 августа. 34-летний безработный выпивал в квартире вместе с женой. Дома находились двое детей женщины 8 и 10 лет, и младенец, общий ребёнок пары.

Старшие дети баловались, мужчина решил воспитать пасынков. Сначала отшлёпал, затем взял в руки нож. Рецидивист замахнулся на младшего, затем кинул оружие. Нож попал мальчику в подмышку.

Ребёнка госпитализировали, состояние пострадавшего тяжёлое.

По данным журналистов, родители просили старшего мальчика взять вину на себя — якобы, он случайно ранил брата во время игры.

Силовики задержали подозреваемого.