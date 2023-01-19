Рецидивист попался на оконной краже в Рязанской области, оставив следы на месте преступления

Сотрудники МО МВД Ряжский задержали подозреваемого в хищении инструмента и бытовой техники из дома местного жителя. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

24-летний житель Ряжска сообщил полицейским, что в его доме находится посторонний и, возможно, там произошла кража.

Оказалось, что заявитель работает в соседнем регионе и в Ряжске бывает наездами, проводя в доме ремонт. Во время его отсутствия ему позвонила соседка из Ряжска и рассказала, что в окне его жилища видела силуэт мужчины, а входная дверь была явно заперта. Хозяин дома позвонил в полицию.

Правоохранители немедленно выехали по адресу и обнаружили следы хищения. В доме никого не было. Из окна на пристройке было вытащено стекло, а рядом на земле лежал электронагреватель. От него по снегу вели свежие следы. Вероятно, злоумышленника спугнули.

Оставленные следы привели оперативников к дому на окраине города. Беседуя с жильцами этого дома, удалось узнать, что недавно приходил встревоженный знакомый. Подозреваемым оказался 51-летний местный житель, ранее не раз судимый за кражи. Он провёл в местах лишения свободы несколько лет и освободился в конце 2022 года.

Полицейские установили его причастность к краже и задержали. Правоохранители выяснили, кому рецидивист продал добычу, и изъяли похищенное.

Предварительно установлено, что злоумышленник заметил, что один из домов в округе пустует и там идёт ремонт. Выбрав удобный момент, он выставил стекло из окна и через небольшой проём залез внутрь. Рецидивист имел щуплое телосложение и был физически подготовлен для этого.

Обнаружив бытовую технику и дорогой инструмент, злоумышленник несколько раз наведывался в дом за добычей. В очередной раз его силуэт заметили, он почувствовал неладное и пытался скрыться, двинувшись в сторону, противоположную от своего дома. Однако запутать полицейских он не смог.

Следователи следственного подразделения МО МВД Ряжский возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому грозит до 5 лет заключения.