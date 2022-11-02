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Рецидивист из Москвы получил срок за убийство в Скопинском районе

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Суд признал неоднократно судимого жителя Москвы 1977 года рождения виновным в убийстве супруги, совершённом в Скопинском районе. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ Рязанской области.

Вечером 1 мая 2020 года в дачном доме на территории села Победное Скопинского района нетрезвый мужчина, во время бытовой ссоры, нанес супруге множественные удары деревянной тростью и сковородой. От полученных ран пострадавшая умерла на месте ЧП.

Суд назначил убийце наказание в виде 10,5 лет колонии строго режима.

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