Вторник, 11 июня, 2024

Рецидивист из Касимовского района получил новый срок за три кражи

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

В Касимовском районе Рязанской области суд признал неоднократно судимого местного жителя виновным в совершении трёх краж. В качестве наказания мужчина получил 1,5 года колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.

Кражи мужчина совершал из дома местной жительницы. В ноябре 2023 года добычей преступника стали 3 пачки сигарет и бутылка спиртного. Ущерб оценён в 2749 рублей.

В начале декабря 2023 года Щ. вновь незаконно проник в помещение А. и похитил 3 тысячи рублей. Во второй половине декабря рецидивист украл из дома женщины алкоголь на 2200 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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