Рецидивист из Ермишинского района обокрал приятеля во время застолья

В Ермишинском районе Рязанской области полиция задержала 45-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже денег у своего 43-летнего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, компания друзей распивала спиртное в доме потерпевшего. Когда хозяин попросил подозреваемого принести что-то из соседней комнату, тот, воспользовавшись ситуацией, похитил из тайника 6 тысяч рублей.

Получив описание гостя, полицейские задержали злоумышленника. Часть украденных денег изъяли.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.