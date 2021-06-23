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Среда, 23 июня, 2021
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Ребёнок выстрелил в 4-летнего брата из пневматического ружья

7info
Ребёнок выстрелил в 4-летнего брата из пневматического ружья
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В Костромской области 7-летний мальчик случайно выстрели в 4-летнего брата из пневматического ружья, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Об инциденте полицейских оповестили сотрудники окружной больницы, куда привезли раненого. Мальчику сделали операцию, угрозы жизни нет.

Утром братья попросили мать поиграть с отцовским пневматическим ружьём. Женщина разрешила, сама занялась двухмесячным сыном. Дети стреляли по бутылкам, старший случайно нажал на курок, направив ружьё на брата.

Составлен протокол об административном нарушении, решается постановки семьи на профилактический учёт.

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