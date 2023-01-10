Вторник, 10 января, 2023
Татьяна Проводина

Ребята из Скопинского района стали призёрами международного фестиваля-конкурса в Казани

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Учащиеся Мало-Шелемишевской ДШИ Скопинского района стали призёрами международного фестиваля-конкурса «Я могу».

В новогодние каникулы ребята побывали в Казани, где в эти дни собрались юные музыканты, театралы, художники, хореографы из России и зарубежья, чтобы продемонстрировать свои таланты.

По итогам этого творческого соперничества отличились наши пианистки: Арина Посалина стала лауреатом 2 степени, а Арина Римская и Сабрина Хышыева — лауреатами 3 степени.

В число лучших также вошёл и хореографический коллектив «Вдохновение», который в жёсткой конкурентной борьбе завоевал звание лауреата 2 степени.

Ребята из Скопинского района стали призёрами международного фестиваля-конкурса в Казани

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