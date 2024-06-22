Суббота, 22 июня, 2024

Разыскиваются очевидцы двух ДТП в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: https://t.me/gibdd062

Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев дорожно-транспортных происшествий.

21 ноября 2023 года примерно в 7:45 на 201-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в Рязани произошло ДТП. 19-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер 100», столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай», которым управлял 52-летний житель Рязани. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» получил травмы и обратился за медицинской помощью.

11 апреля 2024 года примерно в 9:15 на улице Гагарина в Рязани, возле дома № 59/1, произошло ещё одно ДТП. 36-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Ленд Ровер Фрилендер 2», совершил наезд на 40-летнюю жительницу Рязанской области. В результате происшествия пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение.

Если вы стали очевидцем этих происшествий или обладаете информацией, просим обратиться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: город Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, или по телефону (4912) 44-46-08.

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