На сайте «Комсомольской правды» опубликована статья военного эксперта Виктора Баранца, посвященная последнему докладу американской разведки, который оценивает глобальные угрозы для США. В документе значительное внимание уделено конфликту на Украине и его влиянию на отношения Вашингтона и Москвы.

Доклад разведки признает, что Россия сумела адаптироваться к поставкам западного вооружения Киеву. В документе отмечается, что российская армия нашла способы противодействия американской военной технике, а кадры с поврежденной техникой США регулярно появляются в СМИ. Аналитики делают вывод, что в случае затяжного конфликта позиции Украины будут ослабевать, а Москва сохранит инициативу.

Авторы доклада также указывают, что расходы России на оборону и развитие промышленного потенциала обеспечивают ей превосходство в огневой мощи. Это, по мнению разведки, создаёт неблагоприятные условия для дальнейшей поддержки Украины.

Реклама

Отдельно в докладе подчеркивается, что Россия демонстрирует высокую устойчивость в экономическом, военном и политическом аспектах. Аналитики отмечают, что страна сумела адаптироваться к санкционному давлению и продолжает развитие военной сферы.

Американская разведка рассматривает возможность непреднамеренной эскалации, которая может привести к применению ядерного оружия. Авторы доклада указывают, что у России самый большой ядерный арсенал в мире, что делает гипотетический конфликт крайне опасным для США.

Полковник Баранец делает вывод, что содержание доклада свидетельствует об изменениях в риторике США. В Вашингтоне все чаще звучат заявления о необходимости поиска компромиссных решений, поскольку дальнейшая эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям для всех сторон.