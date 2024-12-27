Разработки рязанских ученых и инженеров отмечены премиями Уткина

Лучшие научные разработки ученых и инженеров ежегодно удостаиваются премии им. В. Ф. Уткина. Об этом написала зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

В этом году на конкурс было представлено шесть проектов, подготовленных творческими коллективами промышленных предприятий и вузов. Это уникальные разработки в таких областях, как радиоэлектроника, информационные технологии, беспилотные системы и медицина, которые завершились созданием и внедрением в производство принципиально новых технологий, оборудования, приборов, материалов и техники.

Победителями конкурса стали три разработки, созданные учеными и инженерами НПФ «Плазмаинформ», Рязанского приборного завода и Рязанского медицинского университета. Каждый из победителей получил премию в размере 500 тысяч рублей в поддержку своей работы.

Премия имени В. Ф. Уткина вручается уже более 20 лет. За это время ее лауреатами стали свыше 290 авторов, чьи проекты внесли вклад в повышение эффективности промышленных производств, укрепление обороноспособности страны и инновационное развитие региона и государства в целом. Искренне благодарю каждого разработчика за новые решения, творческий подход и умение воплощать идеи в практическую жизнь.

— Поздравляю победителей — достойных продолжателей дела нашего выдающегося земляка Владимира Федоровича Уткина, — написала Швакова.