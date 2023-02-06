Размеры выплат и пособий изменились в Рязанской области с 1 февраля

С февраля меры социальные поддержки, которые предоставляет Отделение Социального фонда по Рязанской области, проиндексированы на 11,9%. Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2022 года.

Материнский капитал

Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 62 419 рублей и теперь составляет 586 946 рубля. Такая же сумма полагается рязанским семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на

82 484 рубля и составляет 775 628 рублей.

Для рязанских семей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 188 682 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг

На 11,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 228 тысяч рязанцев, из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 11,9% индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все жители рязанской области, получающие ЕДВ и не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1 469,74 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 132,3 рубля в месяц),

путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 175,12 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 162,59 рубля в месяц).

Социальные пособия и компенсации и иные меры социальной поддержки

Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых Социальным фондом по Рязанской области, также индексируется с 1 февраля на 11,9%. Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

Пособие на погребение

В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Социальный фонд по Рязанской области выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с этого месяца составляет 7 793 рубля.