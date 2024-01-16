Размер детских пособий в Рязанской области увеличили с 1 января

С 1 января 2024 года для жителей Рязанской области был увеличен размер «детских» пособий. Это связано с повышением прожиточного минимума. Теперь в регионе он составляет 13 747 рублей на ребенка и 14 991 рубль для трудоспособного взрослого.

Таким образом, с 1 января размер единого пособия для беременных женщин составляет:

· 100 % — 14 991 рубль;

· 75 % — 11 243 рубля;

· 50 % — 7 495 рублей.

Размер единого пособия на детей до 17 лет составляет:

· 100% — 13 747 рублей;

· 75% — 10 310 рублей;

· 50% — 6873 рубля.

Кроме того, были увеличены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет.

С 1 февраля на 7,5% будет проиндексирован материнский капитал. Размер маткапитала на первого ребенка составит 630 967 рублей, на второго — 833 800 рублей. Увеличится и остаток средств после частичного использования маткапитала. Проверить его можно на портале госуслуг.