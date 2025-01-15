Рассылавший интимные фото мужчинам житель Рязанской области попал под следствие

В ходе проведения специализированных оперативных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области установили, что 41-летний житель города Спасск-Рязанский причастен к распространению порнографических материалов.

Как выяснили киберполицейские, мужчина создал фейковый аккаунт в одной из социальных сетей, с которого рассылал фотографии интимного характера нескольким лицам мужского пола.

Сотрудники ОБК УМВД совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по Спасскому району провели санкционированное судом обследование по месту жительства подозреваемого и изъяли средства связи с информацией, имеющей доказательственное значение.

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Следователем ОМВД России по Спасскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.