Вторник, 25 октября, 2022
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Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея

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В рубрике  «День шедевра» поговорим о портретной живописи первой половины 19 века.

В Рязанском художественном музее много портретных работ этого периода. Особое место занимают 5 картин Василия Тропинина.

Сегодня расскажем о портрете богатого шуйского купца  Диомида Киселёва, занимающегося торговлей английской пряжи.

Просвещённый человек, успешный коммерсант, владелец нескольких мануфактур.

На портрете он изображен с пером в руке, на столе чернильница и бумаги. Герой вёл обширную деловую переписку с партнёрами, и среди адресатов числились манчестерские торговые дома.

Тропинин написал парный портрет. Изображение супруги купца сейчас хранится в Москве, в Третьяковской галерее.

Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея
Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея
Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея
Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея
Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея
Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея
Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея
Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея
Рассказ об одном из пяти портретов художника Василия Тропинина, входящих в коллекцию Рязанского художественного музея

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