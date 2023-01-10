Рассказ о картине «Думы у печки» из экспозиции Рязанского художественного музея

В рубрике «День шедевра» мы познакомим вас с картиной Я. Калиниченко «Думы у печки» из экспозиции Рязанского художественного музея.
Художник с 1903 года жил в Рязанской губернии. А после революции перебрался в областной центр и оказал большое влияние на культурную и художественную жизнь Рязани.
С его именем связано становление профессионального художественного образования региона.
Перейдём к описанию картины. Открывается дверь в комнату и мы невольно заглядываем внутрь и наблюдаем аскетичную обстановку и строгость.
Кто она, эта юная героиня? О чём она думает, сидя у печки, любуясь танцем языков пламени и прислушиваясь к треску берёзовых дров?
Так хочется оказаться рядом, присесть и тоже о чём-то подумать….
В зимние дни эта картина приобретает особое очарование.
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