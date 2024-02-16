Расписание пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится из-за ремонта

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится с 19 февраля в связи с ремонтными работами на перегоне Рыбное-Дягилево.

Так, 19, 21-22, 25-29 февраля, 1 и 4 марта на станции Рыбное и перегоне Рыбное – Дягилево с 5:40 до 11:40 железнодорожники проведут работы по замене 10 км рельсов на бесстыковые.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Узуново, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Рязань-2 — Ряжск изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».